Перевести текст на русский

Гость: Гость:

Жизнь такая интересная в новом доме! Так выглядит мой типичный день. Я встаю в 7-30 и делаю упражнения в саду. Я завтракаю в 8 часов и кормлю птиц. Затем я иду в школу. Папа часто подвозит нас в школу, но иногда я предпочитаю пройтись пешком. Я начинаю учиться в 8-50. В 12 у нас ланч. В полдень мы играем в игры. Учеба заканчивается в 3-15. Я забираю своих братьев из школы и мы идем домой. В 4 часа мы перекусываем в доме. Обычно это чай и сэндвичи. Мне нравятся сэндвичи. После этого мы играем в футбол. В плохую погоду мои братья смотрят телевизор, а я читаю. В 5-30 мама приходит домой и готовит ужин. В 6-30 папа приходит домой и мы ужинаем. По вечерам Алекс и Макс обычно играют в компьютерные игры или читают. В это время я завершаю выполнять домашнюю работу. Я теперь в старшей школе, и я должна больше учиться. В начальной школе немного задают. Но в старшей школе у нас много домашней работы по разным предметам. По вторникам мы ходим в бассейн. По четвергам мы играем в бадминтон в спортивном центре. Я не упоминала о моих наблюдениях за птицами. Фактически, я провожу каждую свободную минуту в саду. В хорошую погоду я могу проводить там часы. Я наблюдаю за малиновками, божьими коровками и ежами.