Пожалуйста 638 упражнение

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Пожалуйста 638 упражнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветы сорваны, платье длинное, поступь величественно, движения звучены, событие описанно, трава зелена, награда заслуженна, дом заброшен, даль туманна, дело сделано, пропасть бездонна
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