Пожалуйста 638 упражнение
Русский язык
Пожалуйста 638 упражнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветы сорваны, платье длинное, поступь величественно, движения звучены, событие описанно, трава зелена, награда заслуженна, дом заброшен, даль туманна, дело сделано, пропасть бездонна
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