Запищите уравнение окружности с центром в начале координат , проходящей через точку A(-2;4)

Геометрия
Запищите уравнение окружности с центром в начале координат , проходящей через точку A(-2;4)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как через начало координат, то имеет вид x²+y²=R² Подставим координаты точки А(-2; 4), чтобы узнать R. (-2)²+4²=R² 4+16= R² R²=20 Уравнение имеет вид x²+y²=20
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