Na2(снизу)CO(снизу) + HNO3(снизу= ? KOH + H3(снизу)PO4(снизу)=? AlCl3(снизу) + KOH = ? Составить молекулярные, сокращённые ионные, полные ионные уравнения, помогите пожалуйста, не поняла!!!
Химия
Na2(снизу)CO(снизу) + HNO3(снизу= ? KOH + H3(снизу)PO4(снизу)=? AlCl3(снизу) + KOH = ? Составить молекулярные, сокращённые ионные, полные ионные уравнения, помогите пожалуйста, не поняла!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2CO3 +2 HNO3 = 2NaNO3 + CO2 + H2O2Na(+) + CO3(-2) + 2H(+) + 2NO3(-) = 2Na(+) + 2NO3(-) + CO2 + H2OCO3(-2) + 2H(+) = CO2 + H2O3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O3K(+) + 3OH(-) + 3H(+) + PO4(-3) = 3K(+) + PO4(-3) + 3H2O3OH(-) + 3H(+) = 3H2OAlCl3 + 3KOH = Al(OH)3 + 3KClAl(+3) + 3Cl(-) + 3K(+) + 3OH(-) = Al(OH)3 + 3K(+) + 3Cl(-)Al(+3) + 3OH(-) = Al(OH)3
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