Одно из последствий карибского кризиса

История
Одно из последствий карибского кризиса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Договор о прекращении ядерных испытаний на воде земле и воздухе между СССР и США в 1962 году.
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