Одно из последствий карибского кризиса
История
Одно из последствий карибского кризиса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Договор о прекращении ядерных испытаний на воде земле и воздухе между СССР и США в 1962 году.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Информатика
Химия
Определить вид хиической саязи, в соединениях и тип кристолической решетки хлори?? натрия, сера, кремниий
Математика
За поданим планом ділянки знайди,яку площу городу відведено окремо для огірків, ??омідорів і салату. Іприклади тоже