10. Запишите логическое выражение, истинное для приведенной области в декартовой системе координат.

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Верно 1) : (x ≥-2) и (x ≤2) и (y ≥ -2) и (y ≤ 2) =1 или можно записать так: (x ≥ -2) ∩ (x ≤ 2) ∩ (y ≥ -2) ∩ (y ≤ 2) =1 ( " и " , как и " ∩ " - операция логического умножения (пересечения), для которой допускается и знак " * "