10. Запишите логическое выражение, истинное для приведенной области в декартовой системе координат.
Информатика
10. Запишите логическое выражение, истинное для приведенной области в декартовой системе координат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верно 1) : (x ≥-2) и (x ≤2) и (y ≥ -2) и (y ≤ 2) =1 или можно записать так: (x ≥ -2) ∩ (x ≤ 2) ∩ (y ≥ -2) ∩ (y ≤ 2) =1 ( " и " , как и " ∩ " - операция логического умножения (пересечения), для которой допускается и знак " * "
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Определить вид хиической саязи, в соединениях и тип кристолической решетки хлори?? натрия, сера, кремниий
Математика
За поданим планом ділянки знайди,яку площу городу відведено окремо для огірків, ??омідорів і салату. Іприклади тоже
Алгебра
Другие предметы