Выполните действия 1)a^2-b^2/(a+b)^2 *1/a+b - 1-a^2/a-b 2)(1/m-1 - m+1/m^2+m+1):(1 + 1/m^3-1)
Алгебра
Выполните действия 1)a^2-b^2/(a+b)^2 *1/a+b - 1-a^2/a-b 2)(1/m-1 - m+1/m^2+m+1):(1 + 1/m^3-1)
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