Какие горыразделяют европу и азию в сказах бажова

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Какие горыразделяют европу и азию в сказах бажова
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Уральские горы разделяют Европу и Азию в сказках Бажова
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