Найдите 8 член геометрической прогрессии (аn) если а1=0,5 и q=-2
Математика
Найдите 8 член геометрической прогрессии (аn) если а1=0,5 и q=-2
Ответ(ы) на вопрос:
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РЕШЕНИЕ Вычисляем по формуле An = A1*q^(n-1) = 0.5*2⁷ = 0.5*128 = 64 - ОТВЕТ
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