Игорь и Роман соревнуются в бросании баскетбольного мяча в кольцо корзины. У Игор?? 15 попаданий из 45, а у Романа - 15 из 60у кого результат лучше уигоря или у ромы

Литература

Игорь и Роман соревнуются в бросании баскетбольного мяча в кольцо корзины. У Игор?? 15 попаданий из 45, а у Романа - 15 из 60у кого результат лучше уигоря или у ромы

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