Пестрая лента план пожалуйста срочно

Гость: Гость:

План, короче. 1). Принял визитёршу- заказчицу. 2). Посовещался с Ватсоном. 3). Посетил загородный дом и определился с дальнейшими действиями. 4).Остались с Ватсоном у молодой женщины на ночь. 4). Это помогло обнаружить коварство и наказать идейного вдохновителя. 5). Холмс ржёт над симпатией Ватсона к спасённой)))