Пестрая лента план пожалуйста срочно
Литература
Пестрая лента план пожалуйста срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План, короче. 1). Принял визитёршу- заказчицу. 2). Посовещался с Ватсоном. 3). Посетил загородный дом и определился с дальнейшими действиями. 4).Остались с Ватсоном у молодой женщины на ночь. 4). Это помогло обнаружить коварство и наказать идейного вдохновителя. 5). Холмс ржёт над симпатией Ватсона к спасённой)))
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