Люди добрые помогите тупому =)!

Математика
Люди добрые помогите тупому =)!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 5 часов поезд преодолел расстояние в 300км. Какое расстояние пройдет поезд за 8 часов, если он двигается с одинаковой скоростью?
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