Построить график функции прямой пропорциональности игрек равно минус 2 икс найти значение функции соответствующее значению аргумента разному минус 3. , 2, 4.и значение аргумента которому соответствует значениефункции равное 4, ...

Математика
Построить график функции прямой пропорциональности игрек равно минус 2 икс найти значение функции соответствующее значению аргумента разному минус 3. , 2, 4.и значение аргумента которому соответствует значениефункции равное 4, 2 и минус 2.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ У = -2х Наклон - вниз на 2 клетки и направо - 1 клетка
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