Я пила из красивой кружки.У моего друга дорогой велосипед. На часах ходят стрелки.?? живу в селе. Подчеркнуть буквы ударных гласных двумя чертами, безударные- одной чертой!

Гость: Гость:

Я пила(ударение на А, безударная гласная-И) из красивой(ударение на И, безударная гласная -А) кружки(ударение на У). У моего(ударение на О в 3-ем слоге, безударная гласная-О,Е) друга(ударение на У) дорогой(ударение на О в 1-ом слоге, обведи в овал сочетание ОРО, потому что ни АРО ни ОРА никогда не бывает) велосипед(ударение на Е в 4-ом слоге, безударная гласная Е,О, И). На часах(ударение на А во 2-ом слоге, безударная А в 1 слоге) ходят (ударение на Е) стрелки (ударение на Е). Я живу (ударение на У, безударная гласная-И) в селе(ударение на Е во 2-ом слоге, безударная гласная Е в 1 слоге).