Как называется жилище,изображенное на картине рериха о монголии
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Как называется жилище,изображенное на картине рериха о монголии
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Гость:
Юрта.,................,,
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