Какую силу необходимо приложить для того что бы разъединить маргебурдске полушария площадь одного считать за 2500 см2 атмосферное давление 10 из 5Па

Физика

Какую силу необходимо приложить для того что бы разъединить маргебурдске полушария площадь одного считать за 2500 см2 атмосферное давление 10 из 5Па

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