Какую силу необходимо приложить для того что бы разъединить маргебурдске полушария площадь одного считать за 2500 см2 атмосферное давление 10 из 5Па

Физика
Какую силу необходимо приложить для того что бы разъединить маргебурдске полушария площадь одного считать за 2500 см2 атмосферное давление 10 из 5Па
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимо преодолеть силу давления, которая равна произведению атмосферного давления на площадь шара F = 10⁵Па х 2 х 0,25м² = 5·10⁴ Н. Ответ: 50 кН.
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