Сравните, какими членами предложения являются подчёркнутые слова.

Русский язык
Сравните, какими членами предложения являются подчёркнутые слова.
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Автор: Гость
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Гость:
Какие слова? где они?
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