Жили-были 20 шпионов, каждый из них написал донос на 10 своих коллег.Докажите, что мо??ло оказаться так,что как минимум 2 шпионов написали донос друг на друга

Математика

Жили-были 20 шпионов, каждый из них написал донос на 10 своих коллег.Докажите, что мо??ло оказаться так,что как минимум 2 шпионов написали донос друг на друга

Автор: Гость