Жили-были 20 шпионов, каждый из них написал донос на 10 своих коллег.Докажите, что мо??ло оказаться так,что как минимум 2 шпионов написали донос друг на друга
Математика
Жили-были 20 шпионов, каждый из них написал донос на 10 своих коллег.Докажите, что мо??ло оказаться так,что как минимум 2 шпионов написали донос друг на друга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20/2=10шпионов 10-2=8 колег
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