Спиши слова чтобы получилось рифма ходит взад и вперед никогда не устает явился в желтой шубке Прощайте 2 Ах не трогайте меня обожгу и без
Русский язык
Спиши слова чтобы получилось рифма ходит взад и вперед никогда не устает явился в желтой шубке Прощайте 2 Ах не трогайте меня обожгу и без
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ходит в зад и вперёд никогда не устаёт Явился в желтой шубке прощайте две скорлупки Ах не трогайте меня обожгу и без огня Это нужно было?
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