Пожалуйста Решите систему дециметров 8 сантиметров плюс 2 сантиметра 4 миллиметра минус 11 сантиметров 7 миллиметров

Математика
Пожалуйста Решите систему дециметров 8 сантиметров плюс 2 сантиметра 4 миллиметра минус 11 сантиметров 7 миллиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 см и 7 миллиметров просто и легко
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