Какая основная природная зона России не указана в схеме? Природные зоны России, меняющиеся с севера на юг арктические пустыни тундра леса (какая природная зона?) пустыни субтропики
Биология
Какая основная природная зона России не указана в схеме? Природные зоны России, меняющиеся с севера на юг арктические пустыни тундра леса (какая природная зона?) пустыни субтропики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Степь. Степь вообще не упомянули!
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