Какая основная природная зона России не указана в схеме? Природные зоны России, меняющиеся с севера на юг арктические пустыни тундра леса (какая природная зона?) пустыни субтропики

Биология

Какая основная природная зона России не указана в схеме? Природные зоны России, меняющиеся с севера на юг арктические пустыни тундра леса (какая природная зона?) пустыни субтропики

Автор: Гость