Какую сумму можно заменить произведением 3+2+2
Математика
Какую сумму можно заменить произведением 3+2+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+2*2. То же число получается
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