Какие союзы служат для связи предложений и однородных членов , а какие- только для связи предложений ???

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Какие союзы служат для связи предложений и однородных членов , а какие- только для связи предложений ???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Для перечисления ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ и связи в СЛОЖНОСОЧИНЁННЫХ предложениях служат: и, да (в значении «и») , и.. . и, да.. . да, ни.. . ни, или.. . или, либо.. . либо, то.. . то 2. В СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫХ предложениях встречаются: когда, как, как только, между тем как, лишь, лишь только, едва, едва лишь, пока, потому что, оттого что, так как, из-за того что, если, если бы, ежели, ежели бы, коли (коль) , когда, когда бы, раз, хотя (хоть) , хотя бы, пусть, даром что, как, как бы, как будто, будто, будто бы, словно, словно как, точно, так что.
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