За поданим планом ділянки знайди,яку площу городу відведено окремо для огірків, ??омідорів і салату. Іприклади тоже

Математика

За поданим планом ділянки знайди,яку площу городу відведено окремо для огірків, ??омідорів і салату. Іприклади тоже

Автор: Гость