За поданим планом ділянки знайди,яку площу городу відведено окремо для огірків, ??омідорів і салату. Іприклади тоже

Математика
За поданим планом ділянки знайди,яку площу городу відведено окремо для огірків, ??омідорів і салату. Іприклади тоже
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*10=80м² огірки 8*8=64м ² помідори 20-(10+8)=2м  ширина ділянки під салат 2*8=16м ² салат Відповідь :80м ², 64м², 16м²
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