Определить вид хиической саязи, в соединениях и тип кристолической решетки хлори?? натрия, сера, кремниий
Химия
Определить вид хиической саязи, в соединениях и тип кристолической решетки хлори?? натрия, сера, кремниий
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Гость:
NaCl ионная S молекулярная кристаллическая решетка Si Атомная
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