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Почему у птиц должны быть лёгкие кости
Биология
Почему у птиц должны быть лёгкие кости
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Чтобы летать легче было
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