Дать характеристику по плану химическим элементу CI
Химия
Дать характеристику по плану химическим элементу CI
Ответ(ы) на вопрос:
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Хлор — элемент 17-й группы периодической таблицы — элемент главной подгруппы VII группы, третьего периода, с атомным номером 17. Химически активный неметалл. Галоген Простое вещество хлор при н.у. — ядовитый газ желтовато-зелёного цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым, «металлическим» вкусом. Молекула хлора двухатомная (формула Cl2).
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