Дать характеристику по плану химическим элементу CI

Гость: Гость:

Хлор — элемент 17-й группы периодической таблицы — элемент главной подгруппы VII группы, третьего периода, с атомным номером 17. Химически активный неметалл. Галоген Простое вещество хлор при н.у. — ядовитый газ желтовато-зелёного цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым, «металлическим» вкусом. Молекула хлора двухатомная (формула Cl2).