6 тонн 7 центнеров 4 килограмм плюс 28 центнеров 56 кг
Математика
6 тонн 7 центнеров 4 килограмм плюс 28 центнеров 56 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 тонн 7 центнеров 4 килограмм плюс 28 центнеров 56 кг; 6704 кг+2856кг=9560 кг=9 тонн 5 центров 60 кг
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