Задача.У Кости спросили,сколько лет его отцу.Костя ответил,что сам он втрое моложе папы,но втрое старше своей сестры.а папе и сестре вместе 50 лет.Сколько лет отцу.

Математика

Задача.У Кости спросили,сколько лет его отцу.Костя ответил,что сам он втрое моложе папы,но втрое старше своей сестры.а папе и сестре вместе 50 лет.Сколько лет отцу.

Автор: Гость