Задача.У Кости спросили,сколько лет его отцу.Костя ответил,что сам он втрое моложе папы,но втрое старше своей сестры.а папе и сестре вместе 50 лет.Сколько лет отцу.

Математика
Задача.У Кости спросили,сколько лет его отцу.Костя ответил,что сам он втрое моложе папы,но втрое старше своей сестры.а папе и сестре вместе 50 лет.Сколько лет отцу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x возраст мальчика 1/3*x+3*x=50 3 1/3*x=50 X=50:3 1/3 X=15 3x=45
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