Перевести на английский используя страдательный залог 1. Ее можно видеть в библи??теке каждый день. 2. Телеграмма была получена вчера. 3. Когда будет переведена эта статья? 4. В будущем году здесь будет построена станция ме...

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Перевести на английский используя страдательный залог 1. Ее можно видеть в библи??теке каждый день. 2. Телеграмма была получена вчера. 3. Когда будет переведена эта статья? 4. В будущем году здесь будет построена станция метро. 5. Не входите в комнату. Ее убирают. 6. Кого спрашивают сейчас на экзамене? 7. Вас ждут около университета.

Автор: Гость