Перевести на английский используя страдательный залог 1. Ее можно видеть в библи??теке каждый день. 2. Телеграмма была получена вчера. 3. Когда будет переведена эта статья? 4. В будущем году здесь будет построена станция ме...
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Перевести на английский используя страдательный залог 1. Ее можно видеть в библи??теке каждый день. 2. Телеграмма была получена вчера. 3. Когда будет переведена эта статья? 4. В будущем году здесь будет построена станция метро. 5. Не входите в комнату. Ее убирают. 6. Кого спрашивают сейчас на экзамене? 7. Вас ждут около университета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. She can be seen in the library every day. 2. The telegram was received yesterday. 3. When will be this article translated? 4. A metro station will be built here next year. 5. Don't come into her room. It's being cleaned now. 6. Who is being asked at the exam now? 7. You are being waited near the university.
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