Если задуманного числа вычесть 7/18 , получится число, равное разности 13/18-11/36. Какое число задумано?
Математика
Если задуманного числа вычесть 7/18 , получится число, равное разности 13/18-11/36. Какое число задумано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13/18 - 11/36 = 26/36 - 11/36 = 15/36 15/36 + 7/18 = 15/36 + 14/36 = 29/36 Ответ: 29/36
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