Если знать этимологию, можно часто удивляться и грамотно писать. Укажите пару, в ??оторой слова являются этимологически родственными. окорок,короткий. окорок,около. каракатица,окорок. каракатица,карандаш.

Русский язык
Если знать этимологию, можно часто удивляться и грамотно писать. Укажите пару, в ??оторой слова являются этимологически родственными. окорок,короткий. окорок,около. каракатица,окорок. каракатица,карандаш.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этимологически родственные слова: каракатица и окорок. Каракатица означает "ногастая", то есть со множеством ног. А окорок от слова "korkъ" - "нога".
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