Эссе "Для чего нужны дождевые черви" Пожалуйста;)

Биология
Эссе "Для чего нужны дождевые черви" Пожалуйста;)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодаря дождевым червям земля становиться рыхлая и мягкая, они землю обрабатывают. Ведь где есть дождевые черви, там и урожай хороший растет, благодаря тому что они почву переработали. А еще он необходимы рыбакам которые ловят рыбу. Дальше уж сама давай:)
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