Эссе "Для чего нужны дождевые черви" Пожалуйста;)

Гость: Гость:

Благодаря дождевым червям земля становиться рыхлая и мягкая, они землю обрабатывают. Ведь где есть дождевые черви, там и урожай хороший растет, благодаря тому что они почву переработали. А еще он необходимы рыбакам которые ловят рыбу. Дальше уж сама давай:)