СРОЧНОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Словесно опишите Машу ...
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СРОЧНОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Словесно опишите Машу (СВОИМИ СЛОВАМИ,НЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА , А СВОИМИ ) из ,,Отрывки из журнала Маши,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой Маши не понятно сформулированно напиши нормально
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