РАБОЧИЙ пришёл в заводской цех. начался РАБОЧИЙ день.lt;br /gt; не ТРИруками глаза! н?? грядке выросли ТРИ тыквы. .lt;br /gt; какой частью речи является выделенное слово и чем они интересны?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАlt;br /gt;
Русский язык
РАБОЧИЙ пришёл в заводской цех. начался РАБОЧИЙ день.lt;br /gt; не ТРИруками глаза! н?? грядке выросли ТРИ тыквы. .lt;br /gt; какой частью речи является выделенное слово и чем они интересны?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАlt;br /gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 предложении: 1. Рабочий - сущ, 2 рабочий - прил. Во 2 предложении: 1. глагол, 2. числительное Интересны эти слова тем, что они могут быть разными частями речи в разных случаях.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Геометрия
Периметр параллелограмма равен 84 см.Найдите стороны параллелограмма , если одна сторона на 2 см. больше другой (Решение)
Математика
Математика