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6 8/11:x=1 2/7 решить
Математика
6 8/11:x=1 2/7 решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 8/11:х=1 2/7 х=6 8/11:1 2/7 х=74/11:9/7 х=518/99 х=5 23/99
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