Попробуйте найти в баснях которые вы прочитали все те особености о которых говорил И.А.Крылов.

Литература
Попробуйте найти в баснях которые вы прочитали все те особености о которых говорил И.А.Крылов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он выставлял своего героя глупым,неприличными,неопрятными 
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