Решить задачу уравнением в спортзале было 52 человека из них 34 человека - ученики п??того класса а остальные ученики шестых класов . сколько ученики шестых классов было в спотрзале?
Математика
Решить задачу уравнением в спортзале было 52 человека из них 34 человека - ученики п??того класса а остальные ученики шестых класов . сколько ученики шестых классов было в спотрзале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-ученики 6 классов 34+х=52 х=52-34 х=18 чел ответ18 учеников шестых классов было в спортзале
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