Решить задачу уравнением в спортзале было 52 человека из них 34 человека - ученики п??того класса а остальные ученики шестых класов . сколько ученики шестых классов было в спотрзале?

Математика

Решить задачу уравнением в спортзале было 52 человека из них 34 человека - ученики п??того класса а остальные ученики шестых класов . сколько ученики шестых классов было в спотрзале?

Автор: Гость