Как переводится Ward Quad? Именно само словосочетание.

Английский язык
Как переводится Ward Quad? Именно само словосочетание.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово Quad связано с четырехместные или четырехмерные.А вот слово ward как не в курсе)) вроде подходящие четирыхместные ( места припустим)
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