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Решите уравнение 34*45=x-78=76*6
Математика
Решите уравнение 34*45=x-78=76*6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34*45=x-78=76*6 1530=x-78=456 x-78=1530-456 x= 1074+78 x=1152
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