В какое время года было написано стихотворение Бородино, к какому событию приурочено?

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Бородино́» — стихотворениеМихаила Юрьевича Лермонтова. Было написано в начале 1837 года. Опубликовано в журнале «Современник»в 1837 году. Посвящено Бородинскому сражению7 сентября 1812 года, в которомрусская армия сражалась противнаполеоновского войска.