Переведите предложения на русский язык: A) On Monday is our first English lesson; B) Is she a librarian ? C) My favorite sport is not football
Английский язык
Переведите предложения на русский язык: A) On Monday is our first English lesson; B) Is she a librarian ? C) My favorite sport is not football
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 В понедельник-наш первый урок английского языка 2 Она библиотекарь ? 3 Мой любимый вид спорта-не футбол
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