Условия которые не является обязаны для жизни организмов1) Наличие жидкой воды 2) Наличие почвенного слоя 3) Содержание в атмосфере кислорода и углекислого газа 4) Наличие магнитного поля??
Биология
Условия которые не является обязаны для жизни организмов1) Наличие жидкой воды 2) Наличие почвенного слоя 3) Содержание в атмосфере кислорода и углекислого газа 4) Наличие магнитного поля??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наличие магнитного поля и почвенного слоя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите, пожалуйста! решить задачу. В школе работают 4 воспитателя, а учителей на 20 больше. Сколько всего воспитателей и учителей работает в школе?
Математика
Геометрия
Хорды АВ и МК некоторой окружности пересекаются.Найдите величину угла МАК, если у??ол АВК = 40 градусов, а угол АКМ = 70 градусов.
Английский язык