Условия которые не является обязаны для жизни организмов1) Наличие жидкой воды 2) Наличие почвенного слоя 3) Содержание в атмосфере кислорода и углекислого газа 4) Наличие магнитного поля??

Биология

Условия которые не является обязаны для жизни организмов1) Наличие жидкой воды 2) Наличие почвенного слоя 3) Содержание в атмосфере кислорода и углекислого газа 4) Наличие магнитного поля??

Автор: Гость