Условия которые не является обязаны для жизни организмов1) Наличие жидкой воды 2) Наличие почвенного слоя 3) Содержание в атмосфере кислорода и углекислого газа 4) Наличие магнитного поля??

Биология
Условия которые не является обязаны для жизни организмов1) Наличие жидкой воды 2) Наличие почвенного слоя 3) Содержание в атмосфере кислорода и углекислого газа 4) Наличие магнитного поля??
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наличие магнитного поля и почвенного слоя
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