Помогите, пожалуйста! решить задачу. В школе работают 4 воспитателя, а учителей на 20 больше. Сколько всего воспитателей и учителей работает в школе?
Математика
Помогите, пожалуйста! решить задачу. В школе работают 4 воспитателя, а учителей на 20 больше. Сколько всего воспитателей и учителей работает в школе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4+20=24 (уч.) 2) 4+24=28 (в.уч.) Ответ: 28 учителей и воспитателей
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