Помогите, пожалуйста! решить задачу. В школе работают 4 воспитателя, а учителей на 20 больше. Сколько всего воспитателей и учителей работает в школе?

Математика

Помогите, пожалуйста! решить задачу. В школе работают 4 воспитателя, а учителей на 20 больше. Сколько всего воспитателей и учителей работает в школе?

Автор: Гость