Хорды АВ и МК некоторой окружности пересекаются.Найдите величину угла МАК, если у??ол АВК = 40 градусов, а угол АКМ = 70 градусов.

Геометрия

Хорды АВ и МК некоторой окружности пересекаются.Найдите величину угла МАК, если у??ол АВК = 40 градусов, а угол АКМ = 70 градусов.

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