Хорды АВ и МК некоторой окружности пересекаются.Найдите величину угла МАК, если у??ол АВК = 40 градусов, а угол АКМ = 70 градусов.
Геометрия
Хорды АВ и МК некоторой окружности пересекаются.Найдите величину угла МАК, если у??ол АВК = 40 градусов, а угол АКМ = 70 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АМК=АВК РАВЕН 40 ЗНАЧИТ МАК=180-40-70=70.
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