Какая грамматическая основа в предложении:"Счастливого тебе путешествия, паучок!"
Русский язык
Какая грамматическая основа в предложении:"Счастливого тебе путешествия, паучок!"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Счасливого - прилагательное ; тебе - дополнение ; путешествия - длполнение ; паучок - сущиствительное....
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