Первый трактор вспахал 11/36 поля, второй — 2/5 оставшейся части поля, а третий ??? остальное. Какой трактор вспахал больше всего? Заранее спасибо!

Первый трактор вспахал 11/36 поля, второй — 2/5 оставшейся части поля, а третий ??? остальное. Какой трактор вспахал больше всего? Заранее спасибо!
Математика
Первый трактор вспахал 11/36 поля, второй — 2/5 оставшейся части поля, а третий ??? остальное. Какой трактор вспахал больше всего? Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - всё поле 1) 1 - 11/36 = 36/36 - 11/36 = 25/36 - оставшаяся часть поля, после работы первого 2)2/5 от 25/36 = 2/5 * 25/36 = 10/36 - вспахал второй 3) 25/36 - 10/36 = 15/36 - вспахал третий из 11/36; 10/36; 15/36 самая большая дробь 15/36 - это часть поля, которую вспахал третий Ответ: третий
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