Эссе на тему дружба. Тезис, рассуждение, вывод. Желательно 150-250 слов и делать акцен?? на обществознание.

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На свете не так много вещей, которые являются вечными. Ведь золото, драгоценные украшения, изысканная одежда, дорогие автомобили и дома — все это ценности ложные, временные. Со временем они обесцениваются, ломаются, портятся, перестают быть модными. А вот среди вечных, истинных ценностей можно назвать три вещи. Это вера, любовь и дружба. «Настоящий друг — это величайшее сокровище», «верный друг познается в беде» — как часто мы с вами слышим эти пословицы, но как редко задумываемся над их настоящим значением.В сегодняшнее время очень трудно найти настоящего друга. Да, у каждого из нас есть много друзей, которых я называю бабочки-однодневки. Они готовы пойти с вами в кино или кафе, помочь потратить деньги в модных бутиках, посмеяться над шуткой. Но эти друзья никогда не поддержат вас в трудную минуту. Зачем им друг, которому надо помогать, которого нужно утешать, тратя свое время? Они лучше пойдут с другими, удачливыми друзьями в кино. А неудачники их не интересуют.А вот настоящий друг никогда не оставит вас в беде. Чтобы не случилось, какая бы беда не постучала в вашу дверь, друг всегда будет рядом, всегда будет готов помочь, поддержать, утешить. Он готов пожертвовать своим временем, деньгами и даже жизнью ради вас. Вот это и есть настоящая дружба, которая является вечной и дорогой вещью в жизни. И поэтому ее, как весьма ценную вещь, надо беречь и дорожить ею.