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_5ц 2?кг 3ц 87кг ?ц ?1кг
Математика
_5ц 2?кг 3ц 87кг ?ц ?1кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5ц=500кг 3ц=300кг ?у=?кг
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