Помогите прошуууу!!!!!!!!!!!

Математика
Помогите прошуууу!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*8=80кв.м      80кв.м больше 75кв.м значит 8 упаковак хватит и еще останется 
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